به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمودی در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره برق شهرستان پردیس گفت: در هفته دولت نزدیک به هزار پروژه در بخش توزیع نیروی برق استان تهران به بهره‌برداری رسید که ۲۱ پروژه بزرگ و شاخص نیز در میان آنها قرار داشت.

وی افزود: در بخش تولید نیز ۱۴۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان تهران به بهره‌برداری رسید که از این نظر، استان تهران رتبه نخست کشور را در هفته دولت به خود اختصاص داد؛ از این میزان، ۹۵ مگاوات در قالب پروژه ۶۰۰ مگاواتی کشور و با حضور رئیس‌جمهور در شهرک صنعتی شمس‌آباد به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه هوشمندسازی شبکه برق گفت: میزان هوشمندسازی شبکه‌های برق استان به ۷۰ درصد رسیده و در بخش کاهش تلفات نیز با جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز، تعداد موارد شناسایی و جمع‌آوری شده به حدود ۲۰ هزار مورد رسیده است.

محمودی همچنین از کاهش ۷ درصدی مصرف انرژی در استان تهران با مشارکت مشترکان خبر داد و گفت: در مجموع و در تمامی بخش‌ها و تعرفه‌ها، حدود ۹ درصد کاهش مصرف انرژی در استان تهران ثبت شده است.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح ساختمان جدید اداره برق شهرستان پردیس افزود: این ساختمان پس از سال‌ها ارائه خدمات در یک فضای نامناسب، با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم شهرستان پردیس احداث شد.

محمودی گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۴۰۴ آغاز شد و با وجود وقفه‌ای کوتاه به دلیل شرایط خاص ناشی از جنگ، در دو تا سه ماه اخیر با سرعت بیشتری ادامه یافت و به بهره‌برداری رسید.

وی اعتبار هزینه‌شده برای احداث ساختمان جدید اداره برق شهرستان پردیس را حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این پروژه هدیه‌ای ارزشمند از سوی صنعت برق در هفته دولت به مردم شهرستان پردیس است.