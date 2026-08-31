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تاکید مردم بر انسجام و همدلی در صد و هشتاد و سومین شب ایستادگی

مردم غیور وطن در صد و هشتاد و سومین شب از حضور خود در سنگر خیابان بر انسجام و همدلی ملت ایران در شکست توطئه‌های دشمن تاکید کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۰۹- ۰۹:۰۴
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برچسب ها: اجتماعات مردمی ، دفاع از وطن ، انسجام و همدلی
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