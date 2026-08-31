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معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: بیش از ۶۵ هزار دُز واکسن آنفلوآنزای فصلی در مرحله نخست توزیع، در ۲ بخش بهداشت و داروخانهها به استان خوزستان اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر حسین حیدری کایدان بر دسترسی پایدار، نظارت بر زنجیره سرد و توزیع مرحلهای این فرآورده بر مبنای اولویتهای سلامتمحور در خوزستان تاکید کرد و گفت: بیش از ۱۵ هزار دُز برای توزیع رایگان میان گروههای پرخطر اولویتدار از طریق مراکز بهداشت و بالغ بر ۵۰ هزار دُز نیز در توزیع اولیه برای عرضه در داروخانههای منتخب، روزانه، شبانهروزی و هلال احمر استان پیشبینی شده است.
وی افزود: این فرآیند بهصورت مرحلهای و با پایش مستمر موجودی و ثبت در سامانه «تیتک» انجام خواهد شد تا دسترسی پایدار به واکسن و توزیع متناسب با نیاز گروههای هدف فراهم شود.
حیدری کایدان با اشاره به آغاز فصل شیوع بیماریهای حاد تنفسی اظهار کرد: واکسیناسیون استانداردترین و اثربخشترین راهکار علمی برای پیشگیری از پیامدهای حاد بیماری و کاهش نرخ بستری در گروههای پرخطر است و بهترین بازه زمانی برای ایجاد ایمنی بهینه، پیش از گسترش و چرخش فعال ویروس در جامعه و در ماههای شهریور تا آبانماه است؛ البته تزریق آن تا پایان دیماه نیز برای افراد واجد شرایط سودمند خواهد بود.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه ایمنیزایی موثر واکسن معمولا ۲ تا سه هفته پس از تزریق ایجاد میشود، افزود: ایمنی ناشی از آن بین ۶ تا ۱۲ ماه دوام دارد و با توجه به بهروزرسانی سالانه سویههای ویروس توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تجدید سالانه واکسیناسیون برای حفظ سطح ایمنی مطلوب ضروری است.
وی با تشریح گروههای اولویتدار برای دریافت واکسن آنفلوآنزا عنوان کرد: سالمندان بالای ۶۵ سال و کادر بهداشت و درمان حاضر در خط مقدم خدمترسانی، یکی از مهمترین گروههای هدف دریافت واکسن آنفلوآنزای فصلی هستند از این رو، اهمیت حفاظت از این گروهها در برابر پیامدهای بیماری مورد تاکید است.
حیدری کایدان اضافه کرد: همچنین بیماران مبتلا به بیماریهای زمینهای مزمن نظیر دیابت، نارساییهای قلبی _ عروقی، بیماریهای ریوی از جمله آسم و COPD، نارسایی کلیوی و افراد دارای چاقی مفرط را در زمره گروههای اولویتدار برای دریافت واکسن دانست و ضرورت توجه ویژه به پیشگیری از بروز عوارض شدید بیماری در این افراد را مورد تاکید قرار داد.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ادامه داد: بیماران دارای نقص سیستم ایمنی، مبتلا به سرطان و دریافتکنندگان عضو پیوندی نیز با هماهنگی و دستور مستقیم پزشک معالج در اولویت دریافت واکسن قرار دارند، همچنین مادران باردار و شیرده باید با مشورت و نظر متخصص مربوطه نسبت به دریافت این فرآورده اقدام کنند.
آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که معمولا با آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا، احتمال افزایش موارد ابتلا به آن بیشتر میشود.
تب، سردرد، بدندرد، سرفه، گلودرد و احساس ضعف از علائم شایع این بیماری است و در گروههای حساس مانند کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای زمینهای میتواند عوارض شدیدتری ایجاد کند.
رعایت بهداشت دستها، تهویه مناسب، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار و واکسیناسیون گروههای در معرض خطر از مهمترین راههای پیشگیری از آنفلوآنزا به شمار میرود.