حجت‌الاسلام پناهیان : برای کاهش رانت‌خواری و افزایش کارایی، باید فرهنگ مسئولیت‌پذیری را نهادینه کرد و امور محلی و اجتماعی را به خود مردم و مساجد واگذار نمود.

مدیریت محلات و وظایف اجتماعی را به خود مردم سپرد

مدیریت محلات و وظایف اجتماعی را به خود مردم سپرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، در بیست‌وچهارمین دوره یادواره شهدای منطقه چلاو در روستای پاشاکلا، با انتقاد از تمرکزگرایی و بی‌اعتمادی به ظرفیت‌های مردمی در مدیریت کشور، تأکید کرد که برای کاهش رانت‌خواری و افزایش کارایی، باید فرهنگ مسئولیت‌پذیری را نهادینه کرد و امور محلی و اجتماعی را به خود مردم و مساجد واگذار نمود.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فرهنگ مشارکت در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: اگر فرهنگ مسئولیت‌پذیری مردم در آن دوران در جامعه نهادینه می‌شد، امروز دولت بسیار کوچک‌تر بود و زمینه رانت‌خواری و ضعف در میان مسئولان به شدت کاهش می‌یافت.

وی همچنین با انتقاد از عدم تکرار تجربه مشارکت مردم در عرصه امنیت در حوزه اقتصاد، آن را یک اشتباه بزرگ دانست.

استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به نقش مساجد تصریح کرد: مساجد نباید صرفاً محل عبادت باشند، بلکه باید مرکز محله و محل حل مشکلات مردم باشند.

وی پیشنهاد کرد که علاوه بر مسائل مربوط به حجاب، موضوعاتی نظیر اعطای وام‌های کارآفرینی و مجوزهای صنعت و کشاورزی نیز باید به مساجد واگذار شود تا ظرفیت‌های مردمی در محلات فعال گردد.

پناهیان با بیان اینکه مدیریت محلی و منطقه‌ای در کشور به‌درستی انجام نمی‌شود، از عدم اعتماد به ظرفیت‌های مردمی انتقاد کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد قوانین مجلس شورای اسلامی ناشی از عدم اعتماد به مردم است.

وی همچنین با اشاره به وجود ۳۰۰ هزار مدیر میانی، تأکید کرد که کم‌کاری اندک آن‌ها می‌تواند جامعه را فلج کند.

حجت‌الاسلام پناهیان، در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار نسبت به ورود گردشگری به روستاها، گفت: طرحی در حال رقم خوردن است تا روستاها از مراکز تولیدی به مصرف‌کنندگانی وابسته تبدیل شوند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت اقتصاد محلی و استفاده از بانک‌های منطقه‌ای برای گردش سرمایه در خودِ منطقه تأکید کرد.

استاد حوزه و دانشگاه در پایان با تأکید بر اینکه دین تنها به نماز محدود نمی‌شود، گفت: میوه تربیت دینی، احساس مسئولیت اجتماعی است. انسان مسلمان باید نسبت به جامعه خود احساس مسئولیت داشته باشد و اداره هر مجموعه باید بر عهده خودِ آن مجموعه باشد.