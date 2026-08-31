به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ، تعداد ۶۵۱ هزار و ۲۵۰ نفر متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند و در مجموع بیش از ۴۹۷ هزار نفر حداقل در یک کد گرایش در دوره‌های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، روزانه غیر دولتی، مجازی، مشترک و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی مجاز به انتخاب رشته شده‌اند.

متقاضیان حاضر در جلسۀ آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد می‌توانند برای مشاهدۀ نتایج اولیۀ آزمون خود به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی این آزمون که شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است، از عصر روز چهار‌شنبه ۴ شهریور در درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان قابل دریافت بود و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد اطلاعیه منتشر شده تا فردا (سه‌شنبه ۱۰ شهریور) نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام کنند .

متقاضیان ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و اطلاعیه‌های مرتبط با آن، اقدام و سپس کدرشته‌محل‌های مورد علاقه خود را از کدرشته‌محل‌های مربوط به مجموعه امتحانی انتخاب و اولویت‌ها را به ترتیب علاقه مرتب و پس از آن انتخاب‌های خود را ثبت کنند.

رضا محمدی معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحد‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی نیز گفته بود : این دسته از متقاضیان باید پس از اعلام نتیجۀ اولیۀ آزمون و دریافت کارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوۀ انتخاب رشته ، از ۴ شهریور به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند.