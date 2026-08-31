پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه «میراث اسلامی روسیه، اقوام و سنتها» با محوریت تاریخ، فرهنگ و سنتهای معنوی اقوام مسلمان این کشور، که همزمان با آغاز هفته وحدت در مسجد جامع مسکو برپا شده بود، پس از پنج روز پایان یافت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از مسکو، کمی بیش از هزار و صدسال از ورود اسلام به روسیه سپری میشود و اکنون از جمعیت ۱۴۵ میلیون نفری روسیه، حدود ۳۵ میلیون نفر مسلمان هستند و اسلام دومین دین بزرگ پس از مسیحیت ارتدوکس در این کشور بهشمار میرود.
این نمایشگاه همزمان با آغاز هفته وحدت، با حضور «شیخ راویل عینالدین» مفتی اعظم مسلمانان روسیه، «کاظم جلالی» سفیر جمهوری اسلامی ایران و جمعی از سفرا و مقامات کشورهای اسلامی گشایش یافت و پس از پنج روز به پایان رسید.
این نمایشگاه، روایتگر میراث تاریخی و فرهنگی اقوام مسلمان روسیه و نقش چندصدساله آنان در توسعه دولت روسیه بود.
در این نمایشگاه تعدادی از نسخ خطی قرآن کریم و آثار منحصربهفرد موزهای به نمایش گذاشته شد که غنای فرهنگ اسلامی و تنوع سنتهای ملی اقوام روسیه را به تصویر میکشید.
این نمایشگاه همزمان با هفته وحدت و سال وحدت اقوام روسیه برگزار شد و بهمناسبت اعطای عنوان «پایتخت فرهنگی جهان اسلام ۲۰۲۶» به شهر کازان مرکز جمهوری مسلماننشین تاتارستان، بخش اصلی آن به آثار این جمهوری اختصاص یافته بود.
در حاشیه نمایشگاه نیز برنامههای فرهنگی و آموزشی از جمله کارگاههای خوشنویسی اسلامی، هنرهای تزئینی و کاربردی و سخنرانیهایی درباره میراث اقوام مسلمان روسیه برگزار شد.
تقویت گفتوگوی فرهنگی، تحکیم همبستگی میان اقوام مسلمان و حفظ سنتهای معنوی و اخلاقی مردم روسیه از اهداف برپایی این نمایشگاه بود.