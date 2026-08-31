بازار مصالح ساختمانی امروز (۹ شهریور ۱۴۰۵) با ثبات قیمت سیمان، میلگرد و تیرآهن همراه بود و نرخ‌ها در محدوده روز‌های گذشته باقی ماند.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی تهران(عمده) با نرخ ۲۵۳ هزار تومان، سیمان پاکتی صوفیان با قیمت ۲۸۹ هزار تومان و سیمان پاکتی آبیک با نرخ ۲۵۵ هزار تومان معامله می‌شوند.

همچنین؛ سیمان پاکتی مازندران ۲۶۳ هزار تومان، سیمان پاکتی داراب ۲۵۵ هزار تومان، سیمان پاکتی ارومیه ۲۸۰ هزار تومان و سیمان پاکتی کرمان ۲۹۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

قیمت میلگرد نیز امروز تغییر محسوسی نداشت. میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور با نرخ ۷۲ هزار و ۴۷۷ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم رازی با قیمت ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان و میلگرد ۱۴ آجدار بافق یزد با نرخ ۷۴ هزار و ۳۷ تومان معامله می‌شوند.

میلگرد ۱۸ ساده A۱ آیین صنعت با قیمت ۷۷ هزار و ۶۴ تومان و میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با نرخ ۸۰ هزار و ۷۳۴ تومان در بازار عرضه شده‌اند.

همچنین میلگرد ۱۰ آجدار A۳ پردیس آذربایجان ۷۴ هزار و ۳۱۲ تومان، میلگرد ۱۴ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۷۵ هزار و ۲۲۹ تومان و میلگرد ۱۴ ساده A۱ کویر کاشان ۷۷ هزار و ۶۴ تومان قیمت دارند.

بازار تیرآهن نیز امروز بدون تغییر محسوسی در مقایسه با روز‌های گذشته دنبال شد. تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان با نرخ ۹۷ هزار و ۲۴۸ تومان معامله می‌شود، تیرآهن ۱۴ ظفربناب با قیمت ۸۱ هزار و ۱۰۱ تومان، تیرآهن ۱۴ شاهین بناب ۷۹ هزار و ۸۱۷ تومان و تیرآهن ۲۰ آریان فولاد ۸۶ هزار و ۵۵ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین تیرآهن ۱۴ فایکو با نرخ ۷۷ هزار و ۹۸۲ تومان و تیرآهن ۱۴ فابریک کرمانشاه با قیمت ۸۵ هزار و ۳۲۱ تومان در بازار خرید و فروش می‌شوند.