مصرف زایلیتول (نوعی الکل قندی) در بسیاری از آدامس‌ها و آب‌نبات‌های بدون قند، ممکن است با افزایش خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط باشد.

استفاده زایلیتول (نوعی الکل قندی) در آدامس بدون قند و افزایش خطر حمله قلبی و سکته قلبی

استفاده زایلیتول (نوعی الکل قندی) در آدامس بدون قند و افزایش خطر حمله قلبی و سکته قلبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آدامس بدون قند و افزایش خطر سکته قلبی؛ زایلیتول چه بلایی سر قلب می‌آورد؟

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد مصرف بالای زایلیتول، شیرین‌کننده‌ای که در بسیاری از آدامس‌ها و آب‌نبات‌های بدون قند استفاده می‌شود، ممکن است با افزایش خطر حمله قلبی و سکته مغزی مرتبط باشد.

dailymail نوشت: آدامس‌های بدون قند معمولاً به عنوان جایگزینی سالم‌تر برای آدامس‌های حاوی شکر شناخته می‌شوند، اما یک مطالعه جدید زنگ خطر تازه‌ای را درباره یکی از شیرین‌کننده‌های پرکاربرد در این محصولات به صدا درآورده است.

دانشمندان آلمانی دریافته‌اند افرادی که مقادیر بالایی از زایلیتول مصرف می‌کنند ممکن است بیشتر در معرض حمله قلبی یا سکته مغزی قرار داشته باشند. زایلیتول یک شیرین‌کننده رایج است که در بسیاری از آدامس‌ها و آب‌نبات‌های بدون قند استفاده می‌شود.

بر اساس این پژوهش افرادی که بیشترین میزان زایلیتول را در خون خود داشتند در مقایسه با افرادی که پایین‌ترین سطح این ماده را داشتند تا ۵۷ درصد بیشتر در معرض یک حادثه جدی قلبی‌عروقی قرار گرفتند.

پژوهش‌های قبلی نیز احتمال داده بودند که زایلیتول در مقادیر بالا می‌تواند باعث غلیظ‌تر و چسبنده‌تر شدن خون شود و در نتیجه احتمال تشکیل لخته‌های خطرناک را افزایش دهد.

زایلیتول چیست؟ زایلیتول نوعی الکل قندی است که به طور طبیعی در بدن نیز وجود دارد. این ماده به دلیل داشتن شیرینی مشابه شکر، اما کالری کمتر، به مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و محصولات بهداشت دهان و دندان اضافه می‌شود.

زایلیتول حتی به دلیل برخی فواید احتمالی برای سلامت دهان و دندان مورد توجه قرار گرفته است. این ماده می‌تواند رشد برخی باکتری‌های عامل پوسیدگی دندان را کاهش دهد و به محافظت در برابر پوسیدگی کمک کند. با این حال تأثیر مصرف طولانی‌مدت زایلیتول بر سلامت قلب تا مدت‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته بود.

دکتر مارکو ویتکوفسکی، نویسنده این پژوهش، در کنگره سالانه انجمن قلب اروپا اعلام کرد تحقیقات قبلی نشان داده‌اند افرادی که سطح بالاتری از این شیرین‌کننده را در خون خود دارند ممکن است طی سه سال آینده بیشتر دچار حمله قلبی یا سکته مغزی شوند.

این بار پژوهشگران تصمیم گرفتند رابطه میان زایلیتول و مشکلات قلبی را در گروه بزرگ‌تری از افراد و در بازه زمانی طولانی‌تری بررسی کنند.

محققان بیمارستان دانشگاهی شاریته در برلین داده‌های مربوط به ۱۷ هزار و ۷۱۰ نفر را بررسی کردند. اطلاعات این افراد در طول یک دوره ۳۰ ساله مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج نشان داد افرادی که بالاترین سطح زایلیتول را در خون خود داشتند در مقایسه با افرادی که پایین‌ترین سطح را داشتند با خطر بیشتری برای حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ زودرس مواجه بودند.

در یک دوره پیگیری شش‌ساله خطر وقوع یک حادثه مهم قلبی‌عروقی در افرادی که بالاترین سطح زایلیتول را داشتند ۵۷ درصد بیشتر بود. این محاسبات پس از در نظر گرفتن عوامل شناخته‌شده خطر بیماری‌های قلبی مانند سن، جنسیت، استعمال دخانیات و فشار خون بالا انجام شد.

حتی پس از گذشت ۳۰ سال نیز خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا مرگ ناشی از بیماری قلبی در افرادی که بالاترین سطح زایلیتول را در خون داشتند، ۱۸ درصد بیشتر گزارش شد.

آیا باید مصرف آدامس بدون قند را متوقف کنیم؟ پژوهشگران بر اساس یافته‌های خود نتیجه گرفته‌اند که سطح بالاتر زایلیتول در خون با خطر بیشتر مشکلات قلبی‌عروقی ارتباط دارد. با این حال این نتایج به معنای اثبات قطعی این موضوع نیست که زایلیتول مستقیماً باعث حمله قلبی یا سکته مغزی می‌شود.

دکتر ویتکوفسکی می‌گوید بسیاری از مردم شیرین‌کننده‌های مصنوعی را به این دلیل مصرف می‌کنند که تصور می‌کنند از شکر سالم‌تر هستند و این مواد نیز عموماً از سوی نهاد‌های نظارتی ایمن تلقی می‌شوند.

به گفته او یافته‌های جدید نشان می‌دهد هنوز درباره ایمنی بلندمدت برخی از این افزودنی‌ها اطلاعات کافی نداریم؛ بنابراین فعلاً نمی‌توان گفت هر فردی که آدامس حاوی زایلیتول مصرف می‌کند در معرض خطر حمله قلبی قرار دارد. آنچه این مطالعه مطرح می‌کند وجود یک ارتباط احتمالی میان سطح بالای زایلیتول و خطر مشکلات جدی قلبی‌عروقی است، ارتباطی که به تحقیقات بیشتری برای مشخص شدن علت و معلول آن نیاز دارد.