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رئیس حوزه علمیه خواهران شهرستان مهریز با اشاره به تغییر سنوات تحصیل در حوزههای علمیه خواهران گفت: بر اساس بخشنامه جدید، مدت تحصیل طلاب در مقطع کارشناسی برای برخی گروهها کاهش یافته و این تغییر به معنای حذف دروس آموزشی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، خاتمالحسینی اظهار کرد: بر اساس بخشنامهای که اخیراً ابلاغ شده است، سنوات تحصیل خواهرانی که با مدرک سیکل وارد حوزه علمیه میشوند، از هفت سال به پنج سال کاهش یافته است.
وی افزود: همچنین سنوات تحصیل بانوانی که با مدرک دیپلم یا لیسانس و با شرط سنی زیر ۴۰ سال وارد حوزه علمیه میشوند، از پنج سال به چهار سال کاهش پیدا کرده است.
رئیس حوزه علمیه خواهران مهریز با تأکید بر اینکه کاهش سنوات به معنای حذف دروس نیست، تصریح کرد: محتوای آموزشی حذف نشده، بلکه روشهای تدریس و سازماندهی دروس تغییر کرده است و بخشی از فعالیتهای آموزشی به صورت پژوهشمحور و با مشارکت خود طلبه انجام میشود.
خاتمالحسینی ادامه داد: این تغییرات با هدف ساماندهی بهتر برنامه آموزشی انجام شده تا طلاب نوجوانی که با مدرک سیکل وارد حوزه میشوند، بتوانند دوره کارشناسی خود را در پنج سال و طلاب دارای دیپلم نیز در چهار سال به پایان برسانند.
وی با اشاره به فرصتهای ادامه تحصیل و اشتغال فارغالتحصیلان حوزه علمیه گفت: فارغالتحصیلان حوزه میتوانند در ادامه تحصیل، در رشتههای دانشگاهی مرتبط با علوم انسانی ادامه مسیر دهند و علاوه بر مشاغل قابل دسترس برای فارغالتحصیلان این رشتهها، از ظرفیتهای شغلی ویژه دانشآموختگان حوزه علمیه نیز بهرهمند شوند.
رئیس حوزه علمیه خواهران مهریز همچنین با اشاره به تمدید مهلت ثبتنام طلاب نوجوان اظهار کرد: مهلت ثبتنام خواهرانی که با مدرک سیکل قصد ورود به حوزه علمیه را دارند، تا دهم شهریور تمدید شده است.
خاتمالحسینی افزود: این گروه از متقاضیان برای ثبتنام باید به صورت حضوری به حوزه علمیه مراجعه کنند و امکان ثبتنام اینترنتی برای آنان وجود ندارد.
وی گفت: بانوان دارای مدرک دیپلم یا کارشناسی که معدل بالای ۱۷ دارند و قصد ادامه تحصیل در حوزه علمیه را دارند نیز میتوانند برای ثبتنام به صورت حضوری به حوزه علمیه مراجعه کرده و مراحل ثبتنام خود را از طریق معاونت آموزش انجام دهند.
رئیس حوزه علمیه خواهران مهریز در پایان از بانوان علاقهمند به تحصیل در حوزه علمیه خواست با توجه به محدودیت زمانی، در اسرع وقت برای ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر به حوزه علمیه خواهران شهرستان مراجعه کنند.