مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان گفت: همزمان با هفته دولت، ۹ طرح راهداری همزمان با اعتباری بالغ بر ۳۱۸ میلیارد تومان در شهرستان معمولان افتتاح و کلنگ زنی شد.

در این مراسم ضمن تبریک هفته دولت و هفته وحدت اظهارداشت: در راستای تحقق اهداف توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همگام با سیاست‌های کلان دولت طرح های متعددی را در حوزه راه‌های اصلی، فرعی و روستایی در شهرستان معمولان در قالب ۹ طرح با اعتباری بالغ بر ۳۱۸ میلیارد تومان به مرحله افتتاح و کلنگ‌زنی رساند.

وی به طرح های تمام و قابل بهره‌برداری در این شهرستان اشاره کرد و افزود: ۵ طرح شامل بهسازی و آسفالت محور روستایی چم مورت عزیزاله به نیله بخشیوند به طول ۶ کیلومتر، آسفالت محور آمیران کوشکی به طول ۴.۲ کیلومتر، آسفالت محور روستایی سرنجه زیر انبار لیت بر، طاق عباسعلی به پل آزادی به طول ۴.۷ کیلومتر، آسفالت راه اصلی معمولان - پلدختر به طول ۸ کیلومتر و پروژه نصب نیوجرسی در نقاط حادثه خیز به طول ۷۵۰ متر می‌باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان بیان کرد: همچنین ۴ طرح احداث پل چم شهران، احداث دیوار حائل چم حیدر، احداث راه بن لار به چهار قلعه به طول ۱۴ کیلومتر و کلنگ زنی مسیر کوگان به میرآباد به طول ۴ کیلومتر از جمله طرح هستند که عملیات اجرایی آن ها همزمان با هفته دولت آغاز شد.