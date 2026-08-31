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مشاهده عقرب در برخی مناطق استانبول در ترکیه، نگرانی شهروندان و مقامات را برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، استانبول این روزها با یک هشدار غیرمنتظره روبهرو شده و افزایش مشاهده عقرب در برخی مناطق این کلانشهر، نگرانی شهروندان را برانگیخته و کارشناسان را به صدور توصیههای احتیاطی واداشته است.
در روزهای اخیر، گزارشهایی از مشاهده عقرب در اطراف ساختمانها، محوطههای مسکونی و حتی داخل برخی خانهها در مناطق مختلف استانبول منتشر شده است؛ موضوعی که با انتشار تصاویر و ویدئوهایی در شبکههای اجتماعی، توجه بسیاری از شهروندان را به خود جلب کرده است.
کارشناسان معتقدند افزایش دمای هوا، شرایط آبوهوایی و جستوجوی عقربها برای یافتن مکانهای مناسب و غذا میتواند باعث نزدیک شدن آنها به محیطهای شهری و مسکونی شود.
یکی از نکات مهمی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، این است که مشاهده یک عقرب نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا احتمال دارد عقربهای دیگری نیز در همان محیط یا اطراف آن حضور داشته باشند.
به شهروندان توصیه شده است پیش از پوشیدن کفش و لباسهایی که در فضای باز یا روی زمین قرار داشتهاند، آنها را به دقت بررسی کنند. همچنین کنترل انباریها، زیرزمینها، حیاطها و فضاهای تاریک و مرطوب از دیگر توصیههای مهم کارشناسان است.
هرچند بسیاری از گونههای عقرب مشاهده شده در استانبول معمولاً خطر مرگبار برای انسان ندارند، اما گزش آنها میتواند دردناک و در برخی موارد نیازمند رسیدگی پزشکی باشد.
کارشناسان تأکید میکنند کودکان، سالمندان و افرادی که واکنشهای حساسیتی دارند، در صورت گزیدگی باید با سرعت بیشتری تحت مراقبت پزشکی قرار بگیرند.
با ادامه گرمای هوا و افزایش گزارشهای مردمی، اکنون هشدار درباره حضور عقربها به یکی از موضوعات مورد توجه در استانبول تبدیل شده است؛ هشداری که از شهروندان میخواهد این بار، پیش از پوشیدن کفش یا باز کردن درِ یک انباری تاریک، کمی بیشتر احتیاط کنند.