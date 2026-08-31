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شبهای مقاومت و اقتدار مردم انقلابی خراسان شمالی به عدد ۱۸۳ رسید جلوههای حضور مردم در این میدان، تماشایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،حضور مردم استان در صحنه و میدانداری آنان به ۱۸۳ شب رسیده و عشق به وطن و برهم زدن محاسبات دشمن بزرگترین پیام این تجمع هاست.
مردم خراسان شمالی شبها همچنان بااقتدار و باصلابت، در سنگر خیابان حضور مییابند و ولایتمداری و عشق به رهبر شهید را به همگان نشان میدهند.
مردم ولایتمدار شهرستانهای استان هم برای یکصد و هشتاد و سه شب پیاپی با حضور پرشور در میدانهای اصلی شهر بر اتحاد و یکپارچگی تاکید کردند و بار دیگر جلوهای از همدلی و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.