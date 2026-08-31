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رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس از رشد ۴۹ و نیم درصدی اعتبارات عمرانی این استان در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۹۲ طرح عمرانی در استان در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس از رشد ۴۹ و نیم درصدی اعتبارات عمرانی این استان در سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۹۲ طرح عمرانی در سطح استان در دست اجراست که با هدف جلوگیری از پراکندهکاری، تمرکز بر اتمام طرحهای دارای پیشرفت فیزیکی بالا قرار دارد.
وی در خصوص دستهبندی این طرحها اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۹۲ طرح در سطح استان تعریف شده که از این تعداد، هزار و ۲۰۴ طرح ساخت، ۱۷۸ طرح توسعهای و ۸۱۰ طرح در راستای عملیات تعمیر و تجهیز است. این طرحها شامل نهضت توسعه عدالت آموزشی و پرورشی، طرحهای حوزه آب با توجه به تنش آبی موجود، طرحهای گردشگری، حوزه راهداری و حملونقل جادهای و موارد دیگر است
محسن پاپری زارعی مجموع اعتبارات مصوب استان فارس در سال جاری را ۲۸ هزار و ۵۷۴ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این مبلغ، چهار هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان اعتبار هزینهای شامل حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینههای اجتنابناپذیر ۲۲ دستگاه اجرایی استانی است و ۲۳ هزار و ۸۰۱ میلیارد تومان نیز به اعتبار تملک دارایی سرمایهای اختصاص دارد.
وی با اشاره به روند صعودی اعتبارات، افزود: اعتبارات عمرانی ۴۹.۵ درصد و اعتبارات هزینهای ۲۲.۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. رشد اعتبارات هزینهای ناشی از افزایشهای قانونی حقوق و مزایای کارکنان دولت بوده و در خصوص رشد اعتبارات عمرانی نیز میتوان به ترکیبی از وزن اقتصادی و جمعیتی استان، وجود طرحهای بزرگ ملی، بحران آب و موارد دیگر اشاره کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس درباره نحوه توزیع بودجه گفت: بر اساس ماده ۴۴ قانون الحاق (۲)، توزیع بودجه سالانه استان بهصورت سرجمع بر عهده شورای برنامهریزی و توسعه استان است. اعتبارات در این شورا با توجه به اولویتهای استان و الزامات قانونی بین شهرستانها توزیع میشود و پس از آن، مسئولیت توزیع اعتبار بین طرحهای مختلف بر عهده کمیته برنامهریزی شهرستان است.
پاپری زارعی در ادامه تصریح کرد: به دلیل محدودیت منابع و با هدف جلوگیری از توزیع پراکنده اعتبارات، به دبیران کمیتهها ابلاغ شده که از تعریف طرحهای جدید اجتناب کنند؛ به طور کلی تمرکز بر طرحهای اولویتدار با پیشرفت فیزیکی بالا به منظور اتمام در سال جاری است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس همچنین از جذب سه هزار و ۴۰۸ میلیارد تومان اوراق و اسناد خزانه در سال جاری خبر داد و گفت: مبلغ ۴۱۰ میلیارد تومان اسناد خزانه و مبلغ ۲ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان اوراق مرابحه از سوی استان فارس بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای جذب شده است.