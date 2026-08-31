به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: یک دستگاه اتوبوس مسافر بری در محور فولادشهر ـ نجف‌آباد از جاده اصلی خارج شد و هفت سرنشین آن مصدوم شدند که با امدادرسانی نیرو‌های اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی ادامه داد: علت وقوع حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی با هشدار به رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی و سایر کاربران جاده‌ای گفت: رانندگی در ساعات پایانی شب و شرایط کم‌نور، نیازمند دقت و تمرکز بیشتری است و هرگونه خستگی، خواب‌آلودگی، سرعت غیرمطمئن یا بی‌توجهی به شرایط مسیر، می‌تواند حادثه‌ای جبران‌ناپذیر رقم بزند.

وی تأکید کرد: سلامت سرنشینان و دیگر کاربران جاده‌ای خط قرمز پلیس است و رانندگان باید با رعایت سرعت، توجه کامل به مسیر و استراحت کافی پیش از آغاز سفر، از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.