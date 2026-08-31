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کتاب «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت و طراحی فضای شهری» بهعنوان منبعی کاربردی و بهروز، برای دانشجویان رشتههای شهرسازی، برنامهریزی شهری و مدیریت شهری به همت جهاددانشگاهی خراسان جنوبی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر اجرایی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی شعبه خراسان جنوبی از انتشار کتاب «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت و طراحی فضای شهری» به قلم و ترجمه مرضیه امینی، یدالله غلامپور و محمد عبداللهی به همت جهاددانشگاهی استان خبر داد.
معصومیمفرد افزود: این اثر از جدیدترین منابع تخصصی در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری محسوب میشود و به بررسی نقش و کارکردهای هوش مصنوعی در برنامهریزی، طراحی و مدیریت فضاهای شهری میپردازد؛ همچنین راهکارهای نوینی برای تحقق شهرهای هوشمند و توسعه پایدار ارائه میدهد.
وی گفت: کتاب «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت و طراحی فضای شهری» بهعنوان منبعی کاربردی و بهروز، برای دانشجویان رشتههای شهرسازی، برنامهریزی شهری و مدیریت شهری، همچنین مدیران و کارشناسان شهرداریها، استانداریها، فرمانداریها و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه مدیریت و توسعه شهری قابل استفاده است.
مدیر اجرایی سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاددانشگاهی شعبه خراسان جنوبی افزود: بهرهگیری از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در مدیریت شهری، ضرورتی انکارناپذیر برای ارتقای کیفیت تصمیمگیری، افزایش بهرهوری و حرکت به سوی توسعه پایدار شهری است و انتشار این کتاب میتواند گامی مؤثر در ارتقای دانش تخصصی و ترویج کاربرد فناوریهای نوین در حوزه مدیریت و طراحی شهری باشد.
گفتنی است؛ علاقمندان میتوانند برای تهیه و سفارش کتاب با شمارههای ۳۲۲۱۹۳۵۶ داخلی ۱۱۲ (انتشارات جهاد دانشگاهی) تماس بگیرند.