به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عباس عابدی سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: در این حادثه که دیروز در دیزیچه رخ داد، یک مرد 23 ساله که به فنون شنا ناآشنا بود در رودخانه زاینده رود مصدوم شد که با امدادخواهی اورژانس به بیمارستان محمدرسول الله مبارکه منتقل شد.

همچنین بیمار 32 ساله ای بابالگرد اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان آفتاب هشتم درشهرستان خوروبیابانک منتقل شد.

همچنین با اعلام امدادخواهی یک بیمار، بالگرد اورژانس هوایی استان اصفهان برای انتقال این بیمار از بیمارستان آفتاب هشتم خوروبیابانک به بیمارستانی در یزد به پرواز درآمد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: بیمارکه که در اثر ضربه به سر در بیمارستان هشتم خوروبیابانک بستری بود و نیاز به اقدامات تخصصی داشت به بیمارستان رهنمون یزد منتقل شد.