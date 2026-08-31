به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در مراسم اهدای این ماشین آلات عمرانی گفت: تقویت بنیه لجستیکی دهیاری‌ها و ارتقای خدمات‌رسانی در مناطق روستایی از اولویت‌های اصلی این سازمان است که در همین راستا، سری جدید ماشین‌آلات عمرانی و خدماتی تحویل دهیاری‌های استان شد.

قربانی افزود: این محموله شامل نیسان کمپرسی، ناوگان حمل پسماند نیمه‌سنگین و تراکتور است که با هدف ارتقای بهداشت عمومی، جمع‌آوری اصولی پسماند و اجرای طرح‌های هادی روستایی توزیع شد.

معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به شیوه تامین این منابع خاطرنشان کرد: بخشی از این ناوگان با مشارکت مستقیم دهیاری‌ها و بخش دیگر از محل تسهیلات کم‌ بهره تامین شده است که خراسان‌شمالی در جذب و به کارگیری این اعتبارات برای خرید ماشین‌آلات عمرانی، رتبه نخست را در میان استان‌های کشور کسب کرد.

قربانی با اشاره به دستاورد‌های هفته دولت در استان، گفت: همزمان با هفته دولت امسال، ۳۹۰ طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر ۳۴۰ میلیارد ریال در دهیاری‌های خراسان شمالی به بهره برداری رسید.

وی با مقایسه آمار‌ها نسبت به سال گذشته، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد طرح‌های افتتاح شده و میزان اعتبارات تخصیصی در این حوزه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲ برابری را تجربه کرده که این امر نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای زدودن غبار محرومیت از چهره روستا‌های این خطه است.

استاندار خراسان شمالی در حاشیه این مراسم با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های خدماتی در روستا‌ها گفت: وقتی مجموعه روستا‌ها این اطمینان را داشته باشند که یک آتش‌نشانی در خدمت آنهاست و جمع‌آوری زباله نیز به شکل مکانیزه انجام می‌شود، مردم امیدوارتر می‌شوند و احساس می‌کنند حاکمیت برای روستا‌ها همواره اهمیت قائل است.

بهمن نوری با بیان اینکه روستا‌ها بخش مهمی از ظرفیت مولد کشور هستند، افزود: باید برای ماندگاری مردم در روستاها، بسیاری از بدیهیات و نیاز‌های اولیه زندگی و خدماتی را فراهم کنیم و وجود امکاناتی مانند ماشین‌آلات آتش‌نشانی و خدماتی، از همین بدیهیات است.

وی با قدردانی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولانی که پیگیر مسائل و مشکلات شهر‌ها و روستا‌های استان هستند، گفت: هفته دولت، هفته همه کسانی است که ردای خدمت بر تن کرده‌اند و تلاش می‌کنند برای مردم کاری انجام دهند.

استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: مردم این استان شایسته خدمت هستند و باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود، اقدامات بیشتری برای بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات به آنان انجام شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی استان، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت‌ها برای کمک به توسعه خراسان شمالی و ارتقای سطح خدمات در شهر‌ها و روستا‌ها تأکید کرد.