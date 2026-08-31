ساختمان جدید پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای قره‌آغاج، همزمان با هفته دولت، با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از ، روابط‌عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای قره‌آغاج که در زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع احداث شده، دارای ۱۷۰ مترمربع زیربنا است و بهره‌برداری از آن گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی، ارتقای دسترسی مردم منطقه به خدمات فوریت‌های پزشکی، تسریع روند امدادرسانی و کاهش زمان رسیدن نیروهای اورژانس به محل مأموریت خواهد بود.

در این مراسم، دکتر روزبه مقدم، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان، خوش سیما، نماینده مردم شهرستان گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ، امام جمعه شهرستان انگوت و مسئولان شهرستان حضور داشتند.

مسئولان حاضر در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار و جاده‌ای، ضرورت تقویت زیرساخت‌ها و امکانات اورژانس ۱۱۵ را برای ارائه خدمات سریع و مطلوب به مردم مورد تأکید قرار دادند.