همزمان با گرامیداشت هفته دولت، بزرگترین کارخانه تولید خوراک دام و طیور با ۶۰ میلیارد تومان هزینه در فیروزه استان خراسان رضوی افتتاح و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مجموعه تولیدی خوراک دام گفت:ساخت این کارخانه از سال ۱۴۰۲ آغاز شدودر هفته دولت ۱۴۰۵ پایان یافت.

مهدی حسینی افزود: این کارخانه با ظرفیت تولید روزانه ۱۲۰ تن با سه خط تولید و اشتغال زایی ۲۰ نفر به طور مستقیم آغاز به کار کرد.

وی اظهار کرد: محصولات تولیدی این کارخانه به شهرهای استان خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان ارسال می شود.