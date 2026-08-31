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به گزارش روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، روز یکشنبه ۸ شهریورماه، تیمهای عملیاتی سازمان در پاسخ به ۴۵ حادثه اعلام شده در سطح شهر، فعالیتهای گستردهای را انجام دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در پی وزش بادهای شدید در سطح شهر، ۱۸ مورد سقوط درخت در معابر اصلی و فرعی گزارش شد که تیمهای اعزامی سازمان آتشنشانی به محلهای حادثه از جمله محلههای کارمندان، بلوار طاقبستان، دولتآباد و سایر مناطق شهر اعزام و موفق شدند در کمترین زمان ممکن، عملیات رفع انسداد مسیر و ایمنسازی محل را به انجام برسانند.
بر پایه این گزارش از مجموع ۴۵ حادثه اعلام شده به سازمان، تعداد ۱۸ مورد سقوط درختان بدلیل وزش شدید باد، تعداد ۱۷ مورد مربوط به عملیات نجات افراد محبوس درون آسانسورها بود و ۸ مورد نیز شامل آتشسوزی اماکن و عملیات نجات حیوانات بوده است.
سازمان آتشنشانی کرمانشاه ضمن تایید توان عملیاتی تیمها در مواجهه با حوادث ناگهانی، از شهروندان خواست در صورت بروز شرایط جوی نامساعد، از تردد در زیر درختان و معابر پرخطر خودداری نموده و در صورت بروز حادثه، سریعاً با شماره ۱۲۵ تماس حاصل کنند.