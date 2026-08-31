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استاندار لرستان گفت: طرح راهآهن دورود ـ خرمآباد ـ بروجرد به عنوان بخشی از کریدور ریلی غرب کشور با جدیت در حال اجراست و طی ۲ سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این طرح جذب و بیش از سه هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید سعید شاهرخی شامگاه یکشنبه در گفتوگوی ویژه خبری صدا و سیمای لرستان اظهار کرد: طول مسیر راهآهن دورود تا خرمآباد و از خرمآباد تا بروجرد حدود ۱۴۰ کیلومتر است و تکمیل این طرح با قیمتهای روز به بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی افزود: طرحهای بزرگ و ماندگار یکشبه اجرا نمیشوند، اما رویکرد مدیریت استان بر این است که با پیگیری مستمر و جذب اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای طرح های مهم و زیربنایی لرستان شتاب بگیرد.
استاندار لرستان ادامه داد: در ۲ سال گذشته ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح راهآهن جذب شده و تاکنون بیش از سه هزار میلیارد تومان عملیات اجرایی در این طرح انجام شده است.
شاهرخی با اشاره به فعالیت جبهههای متعدد کاری در مسیر راهآهن گفت: در مقاطعی عملیات اجرایی طرح در حدود ۳۰ جبهه کاری همزمان دنبال شده و اکنون نیز پیمانکاران در بخشهای مختلف مسیر مشغول فعالیت هستند.
وی با بیان اینکه چندین تونل و پل بزرگ در مسیر راهآهن در حال اجراست، تصریح کرد: یکی از طولانیترین تونلهای این مسیر نیز هماکنون در دست اجراست و روند احداث پلهای بزرگ در نقاط مختلف مسیر ادامه دارد.
استاندار لرستان با تاکید بر اهمیت این طرح در توسعه زیرساختهای استان گفت: راهآهن لرستان بخشی از کریدور ریلی غرب کشور است که در نهایت حدود هزار کیلومتر مسیر ریلی را شامل میشود و سهم لرستان از این کریدور حدود ۱۴۰ کیلومتر است.
شاهرخی اظهار کرد: تلاش میکنیم با جلب نظر دولت و تامین اعتبارات بیشتر، منابع مورد نیاز این طرح افزایش یابد و امیدواریم شرایط کشور به گونهای فراهم شود که امکان تامین چند هزار میلیارد تومان اعتبار در سال برای تسریع در اجرای راهآهن لرستان فراهم شود.
وی راهآهن را یکی از زیرساختهای اساسی برای توسعه اقتصادی لرستان دانست و افزود: تکمیل این مسیر میتواند دسترسی استان به شبکه ریلی کشور را تقویت کرده و زمینه را برای توسعه حملونقل، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.
روند اجرای سدهای لرستان شتاب گرفته است/ افزایش دو برابری سطح گلخانهها در استان
استاندار لرستان با بیان اینکه یکی از اولویتهای اصلی مدیریت استان، افزایش بهرهوری از منابع آب و تبدیل اراضی دیم به آبی است، گفت: مهار روانآبها و تکمیل سدها مسیر توسعه استان را هموار میکند.
سید سعید شاهرخی با اشاره به طرحهای مهم سدسازی استان، اظهار کرد:تکمیل سدهای معشوره، مخملکوه، آبسرده و عالیمحمود با جدیت دنبال میشود و به طور مستمر پیگیر تامین اعتبار و تسریع در روند اجرای این طرح ها هستیم.
فعالیت ۶۰دستگاه ماشینآلات سنگین در سد معشوره
وی ادامه داد: سد معشوره طی حدود ۲۰ سال گذشته تنها ۱۶۰ میلیارد تومان اعتبار دریافت کرده بود، اما در جریان سفر رئیسجمهور و مذاکرات انجام شده، توافق مبادله موافقتنامه برای تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار این طرح انجام شد و اکنون پیمانکار با حدود ۶۰ دستگاه ماشینآلات سنگین در حال فعالیت است.
نماینده عالی دولت در لرستان تصریح کرد: سد معشوره سالها برای بسیاری از مردم یک طرح دستنیافتنی تصور میشد، امروز وارد مرحله اجرا شده و تلاش میکنیم این طرح به نقطه قابل قبولی برسد.
شاهرخی سد مخملکوه را یکی از طرحهای مهم تامین آب استان دانست و گفت: این سد برای تامین آب پایدار شرب شهرهای خرمآباد و بروجرد اهمیت ویژهای دارد و علاوه بر تامین آب شرب، برای تامین نیازهای صنعتی و کشاورزی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
پیشرفت مطلوب سدهای مخملکوه،آبسرده و عالی محمود
وی افزود: برای اجرای سد مخملکوه یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و عملیات اجرایی آن با سرعت در حال انجام است و امیدواریم در صورت فراهم بودن شرایط، تا پایان فعالیت دولت چهاردهم به مرحله آبگیری برسد.
وی گفت: سد آبسرده بروجرد و سد عالیمحمود نیز با همین رویکرد در حال اجرا هستند و تلاش میشود با تکمیل این طرحها، بخش قابل توجهی از نیازهای آبی استان تامین شود.
بهرهبرداری قریبالوقوع ایستگاه پمپاژ جایدر
استاندار لرستان با اشاره به اجرای طرحهای ایستگاه پمپاژ نیز اظهار کرد: ایستگاه پمپاژ جایدر در شهرستان پلدختر که حدود ۱۰ سال از آغاز عملیات آن میگذرد، با تعیین ضربالاجل وارد مرحله تکمیل شده و اکنون تنها اتصال برق آن باقی مانده که در هفتههای آینده، زمینه بهرهبرداری از این طرح فراهم خواهد شد.
وی یکی دیگر از برنامههای مدیریت استان برای استفاده بهینه از منابع آب را توسعه کشتهای گلخانهای عنوان کرد و افزود: سطح گلخانههای لرستان پیش از آغاز دولت چهاردهم حدود ۱۲۰ هکتار بود که اکنون به بیش از ۲۴۰ هکتار رسیده و برنامهریزی شده است این میزان تا پایان دولت به بیش از ۴۰۰ هکتار افزایش یابد.
ارزشافزایی برای داراییهای مردم رویکرد مدیریت استان است
استاندار لرستان گفت: سیاست مدیریت استان این است که ظرفیتهای تاریخی و گردشگری لرستان صرفا به عنوان آثار میراثی دیده نشوند، بلکه با ایجاد زیرساختهای مناسب، به فرصتی برای حضور مردم، جذب گردشگر، سرمایهگذاری، اشتغال و خلق ثروت تبدیل شوند.
شاهرخی با بیان اینکه محور اصلی برنامههای مدیریت استان؛ مردم هستند، گفت: جهتگیری ما اجرای طرحهای فراگیر و عامالمنفعه و استفاده از ظرفیتهای استان برای خلق ثروت و افزایش ارزش داراییهای مردم است.
تعیین تکلیف و ابلاغ طرحهای تفصیلی چندین شهر استان
استاندار لرستان همچنین به اصلاح طرحهای شهری و رفع موانع ساختوساز اشاره کرد و افزود: طرح تفصیلی خرمآباد که سالها موجب محدودیت در ساختوساز و استفاده مناسب مردم از املاک خود شده بود، بازنگری و اصلاح شده تا شهروندان بتوانند از ظرفیت داراییهای خود به شکل مناسبتری استفاده کنند.
شاهرخی ادامه داد: طرح جامع کوهدشت که حدود ۱۴ سال معطل مانده بود، تایید و ابلاغ شد و طرح رومشکان نیز پس از ۱۲ سال تعیین تکلیف و ابلاغ شد.
وی افزود: در طرح سکنی زاگرس بروجرد نیز حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ خانوار نزدیک به ۱۵ سال در انتظار تعیین تکلیف بودند که با رفع موانع، عملیات اجرایی آن آغاز شده است.
استاندار لرستان یادآور شد: در خرمآباد نیز برخی طرحها از جمله منطقه ماسور، پگاه و رزمآوران که حدود چهار هزار خانوار را درگیر اختلافات و موانع چندینساله کرده بود، با رفع موانع قانونی و اداری تعیین تکلیف شد تا زمینه بهرهمندی مردم از ظرفیتهای این مناطق فراهم شود.