تردد ۴۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه کامیون، منجر به حمل دوسر یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۷۵۲ تن کالا از ابتدای امسال تاکنون در پایانه مرزی شلمچه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از حمل دو سر کالا بیش از ۲ میلیون تن محصول از پایانه‌های مرزی استان خبر داد.

یزدان خسروی اظهار کرد: در مجموع ۲ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۶۳۶ تن کالا با بهره‌گیری از ۸۶ هزار و ۲۱۳ دستگاه کامیون از ابتدای سال جاری تاکنون از مرز‌های استان خوزستان جابه‌جا شده است.

وی با اشاره به اینکه در پایانه مرزی شلمچه، طی تردد ۴۱ هزار و ۹۹۱ دستگاه کامیون، میزان یک میلیون و ۲۹۸ هزار و ۷۵۲ تن کالا حمل دو سر شده است، ادامه داد: همچنین در پایانه مرزی چذابه، با تردد ۴۴ هزار و ۲۲۲ دستگاه کامیون، مقدار ۹۷۲ هزار و ۸۸۴ تن کالا مورد پردازش قرار گرفته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ضمن تأکید بر نقش حیاتی این پایانه‌ها در توسعه تعاملات اقتصادی کشور، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تسهیل بیش از پیش فرایند‌های حمل دو سر کالا را از اولویت‌های اصلی این اداره کل در سال جاری برشمرد.