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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان قزوین سفر کرد وی قرار است با حضور در منطقه الموت از قلعه حسن صباح بازدید کند و همزمان با آغاز عملیات اجرایی یک طرح گردشگری، در جشن ثبتجهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته آن» حضور خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این سفر با محوریت منطقه تاریخی الموت و در پی ثبت جهانی «قلعه الموت و استحکامات وابسته آن» در فهرست میراث جهانی یونسکو انجام میشود؛ رویدادی که جایگاه الموت را در نقشه میراثفرهنگی جهان تثبیت کرده و آن را به عنوان سیامین اثر ملموس ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسانده است.
حضور سیدرضا صالحیامیری در الموت، علاوه بر بازدید از ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه، ناظر بر پیوند میان صیانت از میراثجهانی، توسعه زیرساختهای گردشگری و فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی پیرامون آثار تاریخی است؛ رویکردی که میتواند ثبت جهانی را از یک عنوان بینالمللی به بستری برای توسعه پایدار، رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی تبدیل کند.
در ادامه این برنامه، عملیات اجرایی احداث هتل در منطقه الموت با حضور وزیر میراثفرهنگی و مسئولان استانی آغاز خواهد شد؛ اقدامی که در امتداد سیاست توسعه متوازن زیرساختهای گردشگری و ارتقای ظرفیت اقامتی مناطق برخوردار از جاذبههای ملی و جهانی صورت میگیرد.
صالحیامیری همچنین در جشن ثبت جهانی الموت که با حضور مسئولان، مردم منطقه، فعالان حوزه میراثفرهنگی و گردشگری و جمعی از میهمانان برگزار میشود، حضور خواهد یافت.
جشن ثبت جهانی الموت، فرصتی برای گرامیداشت ثبت این میراث ارزشمند در فهرست جهانی یونسکو و همزمان تاکید بر ضرورت حفاظت، معرفی و بهرهبرداری مسئولانه از این میراث برای نسلهای آینده است.