\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0633\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc\u200c\u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0641\u0631 \u06cc\u06a9\u200c\u0631\u0648\u0632\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0631\u0648\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c \u0627\u0632 \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0642\u0644\u0639\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0644\u0645\u0648\u062a \u0648 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u062c\u0634\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0644\u062a\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0635\u0641\u0648\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0641\u0631 \u0627\u0633\u062a.