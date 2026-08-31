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سرمایهگذاران ایرانی برای ساخت راهآهن بلخ افغانستان به هرات اعلام آمادگی کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کابل، سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت: شماری از سرمایهگذاران ایرانی آماده سرمایهگذاری در ساخت راهآهن بلخ ـ هرات هستند.
آقای علیرضا بیکدلی در دیدار با مولوی عبدالکریم فاتح، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان افزود: از طریق راهآهن خواف ـ هرات، ماهانه حدود ۱۲۰ هزار تُن انتقالات صورت میگیرد و تلاش میشود این میزان در آینده به ۱۶۰ هزار تُن افزایش یابد.
مولوی عبدالکریم فاتح نیز از همکاریهای ایران در بخش راهآهن قدردانی کرد و گفت: زمینه مناسب برای سرمایهگذاری سرمایهگذاران داخلی و خارجی در کشور فراهم است و اداره خط آهن آمادگی دارد از سرمایهگذاران خارجی در این بخش حمایت و با آنان همکاری کند.
وی درباره تداوم همکاریهای دوجانبه میان افغانستان و ایران و شماری از موضوعات مرتبط دیگر نیز گفتوگو کرد.
همچنان دو طرف بر تقویت همکاریهای اقتصادی، داد و ستد تجارتی و اجرای پروژههای زیربنایی میان افغانستان و ایران تأکید کردند.