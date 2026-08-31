معاون بهداشت، امداد و درمان و آموزش پزشکی ارتش گفت: پس از ۲۸ سال توقف، ساخت بیمارستان نیمه‌کاره ارتش در مراغه از سرگرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرتیپ دوم پزشک علی مصدق خواه در بازدید از این طرح درمانی افزود: تکمیل این بیمارستان ۳۲ تختخوابی با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بهره‌برداری از این بیمارستان جزو مطالبه‌های اهالی به ویژه نیرو‌های مسلح مستقر در منطقه به شمار می‌رود اظهار کرد: برنامه ریزی و اقدام ارتش برای راه اندازی این مرکز کاملا جدی است.

رئیس اداره بهداشت، معاونت بهداشت و درمان ارتش نیز در این بازدید گفت: این طرح با حدود ۷۰ درصد پیشرفت می‌تواند یک مجموعه درمانی برای نیرو‌های مسلح باشد.

محمد علی جاویدی افزود: سال گذسته همه زیرساخت‌ها از جمله آب، برق و گاز تامین شده است.

ساخت این طرح درمانی متعلق به بیمارستان ۵۲۱ ارتش از سال ۷۷ آغاز شد اما از اویل دهه ۸۰ به طور کامل متوقف شد.

بیمارستان ۵۲۱ منطقه‌ای مراغه با ۶۰ سال فعالیت از قدیمی‌ترین بیمارستان‌های نیرو‌های مسلح در شمال غرب کشور است و برای نیرو‌های مسلح و عموم شهروندان جنوب استان‌های آذربایجان شرقی و غربی خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کند.