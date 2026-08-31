

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، قرق‌شکنی یکی از کهن‌ترین آیین‌های مردم مازندران است که پس از پایان برداشت برنج و پایان نیاز آبی شالیزار‌ها به آب بندان‌ها برگزار می‌شود و اهالی روستا با انواع وسایل ماهیگیری به آب‌بندان می‌روند و حاصل تلاش خود را با توشه‌ای از نشاط و تفریح پیوند می‌زنند.

این آیین در روستای میر رودپشت بابل نیز با مشارکت گسترده اهالی و جوانان برگزار شد.

قربان‌نیا دهیار روستای میر رودپشت بابل گفت: در آیین قرق شکنی فقط پسران و نوه‌های پسری حق ماهی‌گیری دارند و داماد‌ها از این حق برخوردار نیستند.



او با بیان اینکه طی دو سال گذشته حدود ۲۰ هزار بچه‌ماهی در آب‌بندان این روستا رهاسازی شده بود، افزود: این ماهی‌ها با کمک اهالی و جوانان روستا رهاسازی شد تا در روز قرق‌شکنی، حاصل این تلاش جمعی به ثمر بنشیند و یک روز شاد و پر از هیجان برای جوانان و اهالی رقم بخورد.

روستای میر رودپشت ۴ آب‌بندان دارد که علاوه بر تأمین آب کشاورزی زمین‌های روستا، نقش مهمی در اقتصاد و معیشت محلی ایفا می‌کنند.