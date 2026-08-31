به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، وبه نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یوسف رشیدی رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کوثر گفت: در پی وصول گزارش مبنی بر اتلاف ماهیان رودخانه گیوی چای، محیط بانان و کارشناسان محیط زیست شهرستان کوثر به محل مورد گزارش اعزام و ساحل دریاچه سد و رودخانه منتهی به آن با همکاری کارشناس اداره دامپزشکی شهرستان مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

رشیدی افزود: لاشه های تلف شده صرفا از گونه های کاراس و سیاه ماهی در رودخانه منتهی به دریاچه سد بوده و علت اصلی مرگ ماهیان، گرفتگی آبشش ها و خفگی توسط آب گل آلود تشخیص داده شد.

وی اظهار داشت: با توجه به بازدید آبریزهای منتهی به سد، هیچ گونه تلفاتی در بالا دست رودخانه، پایین سد و داخل مخزن سد مشاهده نشد و با توجه به محدود بودن تلفات به بازه موردنظر و فیزیوگرافی بستر رودخانه و معاینات محلی، علت گل آلودگی آب رودخانه، رسوبات به جا مانده از افت آب مخزن در این بازه تشخیص داده شد، به طوری که آب زلال رودخانه بعد از عبور از بستر رسوبی به طول ۲۰۰ متر گل آلود شده و باعث تلفاتی محدود در ورودی دریاچه سد شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان کوثرخاطر نشان کرد: آبریزها و مراکز خدماتی و صنعتی اطراف سد به صورت مستمر توسط کارشناسان محیط زیست و همچنین شرکت آب منطقه ای پایش می شود. همچنین پایش آب مخزن نیز از سوی شرکت آب منطقه ای صورت می گیرد که حسب پایش های اخیر، آلودگی حادی مشاهده نشده است.