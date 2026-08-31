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سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی از ابلاغ طرح جامع شهر جدید پردیس توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد. طرح جامع شهر جدید پردیس با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای هدایت توسعه کالبدی و فضایی شهر و ساماندهی روند توسعه آن در افق برنامه ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین مسعودی با اعلام این خبر اظهار کرد: ابلاغ طرح جامع شهر جدید پردیس، گام مهمی در مسیر برنامهریزی و مدیریت توسعه این شهر است. از این پس، برنامهها و اقدامات توسعهای پردیس باید در چارچوب این طرح و با نگاهی یکپارچه به آینده شهر دنبال شود.
وی افزود: طرح جامع، مسیر توسعه آینده شهر را مشخص میکند و زمینه هماهنگی میان توسعه سکونت، تأمین خدمات و زیرساختها، شبکه حملونقل و فعالیتهای شهری را فراهم میسازد. بنابراین، اهمیت این سند تنها به تعیین کاربریها و محدودههای شهری محدود نمیشود، بلکه هدف اصلی آن، هدایت هماهنگ و هدفمند توسعه شهر است.
مسعودی ادامه داد: در فرآیند تهیه و تصویب طرح جامع شهر جدید پردیس، ظرفیتها و الزامات توسعه آینده شهر مورد توجه قرار گرفته تا میان رشد جمعیتی، توسعه کالبدی و ظرفیت زیرساختها و خدمات شهری تناسب و هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی با اشاره به جمعیت پیشبینیشده در افق طرح گفت: بر اساس طرح جامع، جمعیت ۴۴۰ هزار نفر برای افق سال ۱۴۲۰ مورد تأیید قرار گرفته است. تحقق این افق جمعیتی، نیازمند برنامهریزی همزمان برای تأمین زیرساختها، خدمات عمومی و امکانات مورد نیاز شهر خواهد بود.
وی تأکید کرد: نگاه به توسعه شهرهای جدید، صرفاً ساخت مسکن و گسترش کالبدی شهر نیست، بلکه ایجاد شهری متوازن، برخوردار و با کیفیت زندگی مطلوب، هدف اصلی این رویکرد است. پردیس نیز با توجه به جایگاه خود در مجموعه شهری تهران، باید در مسیر توسعهای حرکت کند که در کنار تأمین مسکن، دسترسی مناسب به خدمات، زیرساختها، حملونقل و فضاهای شهری را برای شهروندان فراهم کند.
مسعودی گفت: ابلاغ طرح جامع، پایان کار برنامهریزی نیست، بلکه آغاز مرحله مهم اجرای آن است. از این رو، هماهنگی دستگاههای مسئول و انطباق برنامهها و اقدامات توسعهای با این سند، نقش مهمی در تحقق اهداف طرح و شکلگیری آینده مطلوب شهر جدید پردیس خواهد داشت.