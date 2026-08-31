لایروبی رودخانه شهاب، بزرگ‌ترین رودخانه اسدآباد به طول ۷ کیلومتر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان،فرماندار اسدآباد گفت: این پروژه با هدف جلوگیری از آبگرفتگی مزارع کشاورزی روستاییان. در مرحله نخست یک کیلومتر لایروبی می‌شود که حدود ۴۵ روز زمان می‌برد و پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل پروژه ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان هزینه داشته باشد.

سلیمان نظری‌دوست اظهار داشت: عملیات لایروبی این رودخانه از یک کیلومتر ابتدایی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود این بخش طی حدود ۴۵ روز به پایان برسد.

وی افزود: برای اجرای کامل این پروژه بین ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد.

فرماندار اسدآباد گفت: لایروبی رودخانه شهاب نقش مهمی در مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر آبگرفتگی اراضی کشاورزی شهرستان خواهد داشت.