به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از رسانه فدراسیون بوکس، اردوی آماده سازی تیم ملی بوکس مردان اعزامی به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا این روز‌ها در آکادمی ملی بوکس کشورمان و در سالن شهید همت در حال برگزاری است.

بر اساس برنامه ریزی فدراسیون بوکس، تیم ملی مردان کشورمان امروز راهی اردوی تمرینی مشترک هندوستان خواهد شد.

علی حبیبی‌نژاد، مهدی کاظمی، دانیال شه بخش و امیر اسماعیلی و سام استکی نفرات اعزامی به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا هستند. همایون امیری به عنوان سرمربی، تیم ملی را همراهی خواهد کرد.