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مسئول هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان کهگیلویه و بویراحمد از درخشش تیم منتخب انجمن توا سنتی استان در مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، عبدالهی گفت: تیم منتخب انجمن توا سنتی استان با حضور ۹ ورزشکار در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در این رقابتها شرکت کرد.
وی افزود: این مسابقات از چهارم شهریور به میزبانی استان البرز آغاز شد و تا ششم شهریور ادامه داشت.
مسئول هیئت کونگفو و هنرهای رزمی استان با اشاره به عملکرد موفق ورزشکاران استان در این رقابتها بیان کرد: هر ۹ ورزشکار اعزامی استان موفق به کسب مدالهای طلا، نقره و برنز شدند.
عبدالهی ادامه داد: با توجه به نتایج بهدستآمده، هر ۹ ورزشکار تیم منتخب استان برای حضور در اردوی انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد.