فرماندار اردبیل از مهار کامل آتش‌سوزی در مراتع پیرامون تالاب نئور با تلاش سریع و به‌موقع نیروهای امدادی، آتش‌نشانی، دستگاه‌های متولی و مشارکت مردمی ،سازمان های مردم نهاد،دهیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل با اعلام این خبر اظهار کرد: با وجود وزش باد شدید و گستردگی حریق، نیرو‌های آتش‌نشانی و عوامل امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شدند و عملیات اطفای حریق را با جدیت آغاز کردند.

وی با اشاره به حضور میدانی خود به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و بخشدار منطقه در محل حادثه افزود: باهماهنگی مطلوب میان نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و همکاری صمیمانه اهالی منطقه، هلال احمر سازمان‌های مردم نهاد، و شهرداری هیر، دهیاری، آتش‌سوزی به‌طور کامل مهار و از سرایت آن به سایر بخش‌ها جلوگیری شد.

فرماندار اردبیل ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی تمام عوامل امدادی و مردم محلی، از عموم هم‌استانی‌ها، گردشگران و مسافران خواست تا با توجه به شرایط فصلی و پوشش گیاهی منطقه، از روشن کردن آتش در تفرجگاه‌ها، مراتع و مناطق گردشگری جداً خودداری کرده و در حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کوشا باشند.