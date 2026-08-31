به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس، جشن میلاد پیام اکرم صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام در پاریس برگزار شد.

در این مراسم شماری از ایرانیان و مسلمانان مقیم فرانسه حضور داشتند. محمد امین نژاد سفیر ایران در پاریس و همچنین یکی از کارشناسان دینی، درباره تاثیر آموزه‌های پیامبر و امامان معصوم بر هدایت جامعه بشری سخن گفتند.

پخش نماهنگ و قرائت اشعاری در مدح پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم، از برنامه‌های دیگر این مراسم بود.