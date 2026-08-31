طرح ایمن‌سازی و بهسازی محور ارتباطی هشترود – خراسانک – علی‌آباد در آذربایجان شرقی به طول ۱۲ کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید آخوندزاده رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای هشترود گفت: این طرح با هدف ارتقای ایمنی، بهسازی مسیر و تسهیل تردد کاربران جاده‌ای شهرستان اجرا شده است.

وی افزود: بهره‌برداری از این محور، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی، افزایش ایمنی تردد و بهبود دسترسی و جابه‌جایی در این منطقه به شمار می‌رود.

آخوندزاده گفت: این مسیر، بخشی از راه دسترسی به محوطه باستانی قلعه ضحاک و همچنین یکی از ورودی‌های شهر هشترود است که نقش مهمی در توسعه گردشگری و بهبود تردد شهروندان خواهد داشت.