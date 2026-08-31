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رئیس حوزه قضایی بخش شهداد از رفع بخش قابل توجهی از مشکلات چندینساله تأمین آب شرب روستاهای کریمآباد و هاشمآباد با ورود و پیگیری دستگاه قضایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان- رئیس حوزه قضایی بخش شهداد از رفع بخش قابل توجهی از مشکلات چندینساله تأمین آب شرب روستاهای کریمآباد و هاشمآباد با ورود و پیگیری دستگاه قضایی خبر داد.
مرتضی کرمیزاده اظهار کرد: ساکنان این دو روستا طی سالهای گذشته و بهویژه در روزهای گرم فصل تابستان، با مشکلات جدی در تأمین پایدار آب شرب بهداشتی مواجه بودند و این موضوع به یکی از مطالبات مهم مردم منطقه تبدیل شده بود.
وی افزود: با توجه به تأخیر و کوتاهیهای صورتگرفته در انجام وظایف مربوط به تأمین آب شرب، موضوع از سوی حوزه قضایی شهداد مورد پیگیری قرار گرفت و پس از بازدیدهای میدانی، پیگیریهای مستمر و صدور اخطار و تعیین مهلت برای دستگاه مسئول، اقدامات لازم برای رفع مشکل در دستور کار قرار گرفت.
رئیس حوزه قضایی بخش شهداد تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه پیگیریهای انجامشده، مشکل تأمین آب شرب این دو روستا پس از چندین سال تا حد قابل توجهی برطرف شده و اهالی کریمآباد و هاشمآباد از آب شرب بهداشتی برخوردار شدند.
کرمیزاده خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات عمومی و نظارت بر عملکرد دستگاههای مسئول در ارائه خدمات عمومی، از وظایف دستگاه قضایی است و در مواردی که حقوق مردم به دلیل ترک فعل یا تأخیر در انجام وظایف قانونی با مشکل مواجه شود، موضوع در چارچوب قانون پیگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: رفع مشکلات زیرساختی و پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم، از مصادیق صیانت از حقوق عامه است و دستگاه قضایی بخش شهداد پیگیری مسائل و مشکلات عمومی شهروندان را با جدیت ادامه خواهد داد.