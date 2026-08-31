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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز دریا در بیشتر ساعتها آرام و شرایط برای تردد شناورهای سبک مساعد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: صبح در سواحل و جزایر مه صبحگاهی و بعدازظهر در ارتفاعات استان رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیش بینی میشود.
او افزود: آسمان صاف تا کمی ابری، صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی و کاهش دید افقی و بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، گفت: امروز در برخی از نقاط که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نخواهد بود و توصیه میشود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از فردا سه شنبه تا پایان هفته، افزایش بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن مناطق دریایی استان خواهد شد و تداوم ناپایداریهای عصرگاهی نیز پیش بینی میشود.
حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی امروز دما تغیر چندانی نخواهد داشت و از فردا، با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.