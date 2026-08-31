به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با اعلام روابط عمومی هیئت دوومیدانی شهرستان کازرون، در مسابقات قهرمانی دوومیدانی بزرگسالان ایران که در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شد ، روشن رزمی دونده ۱۶ ساله در رده سنی نوجوانان در رقابت ماده ۴۰۰ متر امدادی، مقام سوم را بین ۴۰۰ دونده برتر کسب کرد.

مسابقات دو و میدانی قهرمانی بزرگسالان کشور در بخش بانوان با شرکت ۱۸۶ ورزشکار از ۲۹ استان به در شیراز برگزار شد.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.