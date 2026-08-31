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پس از وقوع زمین لرزه ۳.۸ ریشتری در شرق تهران تیمهای امدادی هلال احمر و اورژانس برای ارزیابی خسارت به منطقه اعزام شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز فرماندهی و کنترل مدیریت بحران کشور اعلام کرد: زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ در استان تهران - حوالی پردیس و عمق زمینلرزه ۸ کیلومتری رخ داد. نزدیکترین شهرهای به کانون زلزله ۱۲ کیلومتری پردیس، ۱۵ کیلومتری لواسان، ۱۶ کیلومتری بومهن و نزدیکترین مراکز استان ۲۶ کیلومتری تهران و ۶۷ کیلومتری کرج بوده است.
پس از وقوع این زلزله هلالاحمر تهران اعلام آمادهباش کرد.
بر اساس گزارش اولیه مرکز عملیات اضطراری (EOC) سازمان امداد و نجات، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر ساعت ۷:۱۹ صبح امروز، ۹ شهریور ۱۴۰۵، در عمق ۸ کیلومتری زمین و حوالی پردیس، در ۱۲ کیلومتری غرب این شهرستان، رخ داد.
این گزارش میافزاید: با توجه به احساس شدن این زمینلرزه در مناطق شرقی تهران، مرکز عملیات اضطراری استان تهران به شعب و پایگاههای هلالاحمر استان اعلام آمادهباش کرد.
ارزیابیهای میدانی و بررسی وضعیت مناطق تحت تأثیر زمینلرزه در حال انجام است.
همچنین شروین تبریزی سخنگوی سازمان اورژانس استان تهران گفت: بلافاصله ۳ تیم ارزیاب اورژانس تهران به این مناطق اعزام شدهاند.
وی ادامه داد: تا این لحظه نه تیمهای ارزیاب مصدومی گزارش کردهاند و نه تماس مردمی دریافت کردهایم.