به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در مراسمی با حضور حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین، عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، نخستین پلاک هوشمند روستای شورین از توابع شهرستان همدان نصب و رونمایی شد.

این مراسم در هفته دولت و در راستای اجرای طرح ملی هوشمندسازی نشانی اماکن (GNAF) و نامگذاری معابر روستا‌های بخش مرکزی همدان برگزار شد و طی آن نخستین پلاک هوشمند روستای شورین به صورت نمادین نصب شد.

این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال معادل ۱۶ میلیارد تومان اجرا می‌شود و گامی مهم در ساماندهی نشانی اماکن، استانداردسازی آدرس‌ها و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه خدمات هوشمند در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

حاجی‌بابایی در این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای طرح هوشمندسازی نشانی اماکن، اظهار داشت: هوشمندسازی نشانی‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ساماندهی اطلاعات مکانی، تسهیل ارائه خدمات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مردم داشته باشد و باید توسعه این زیرساخت‌ها در مناطق روستایی با جدیت دنبال شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت فناوری و ایجاد نشانی‌های استاندارد و دقیق، زمینه را برای ارائه خدمات مطلوب‌تر و دسترسی سریع‌تر دستگاه‌های خدمات‌رسان به اطلاعات مکانی فراهم می‌کند.

فرامرز روستایی، مدیرکل پست استان همدان نیز با تشریح مزایای پلاک‌های هوشمند بیان کرد: پلاک‌های هوشمند با بهره‌گیری از فناوری QR Code، امکان دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات مکانی اماکن را فراهم می‌کنند و می‌توانند در تسهیل خدمات‌رسانی، مدیریت بحران و توسعه دولت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرند.

وی ادامه داد: اجرای طرح GNAF و هوشمندسازی نشانی‌ها، علاوه بر ساماندهی و استانداردسازی آدرس‌ها، زیرساخت مناسبی برای ارائه خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر به مردم فراهم خواهد کرد.

در ادامه این مراسم، نخستین پلاک هوشمند روستای شورین به صورت نمادین نصب و رونمایی شد و بر تداوم اجرای طرح هوشمندسازی نشانی اماکن در روستا‌های استان همدان تأکید شد.