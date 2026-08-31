به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت از آزادی ۲ گروگان پس از حدود ۲۵ روز اسارت خبر داد و گفت: این افراد با پیگیری‌های قضایی و اقدامات مشترک دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، بدون پرداخت هیچ‌گونه وجهی آزاد شدند.

افشین صالحی نژاد اظهار کرد: در پی وقوع این آدم‌ربایی و درخواست گروگان‌گیران برای دریافت وجه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و نهاد‌های امنیتی و انتظامی قرار گرفت و با پیگیری‌های مستمر، زمینه آزادی گروگان‌ها فراهم شد.

وی افزود: این عملیات با همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی، مجموعه‌های امنیتی و انتظامی، اداره اطلاعات، پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت و همچنین همراهی سران طوایف و معتمدان استان سیستان و بلوچستان به نتیجه رسید و هر دو گروگان بدون پرداخت وجه آزاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جیرفت با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی عوامل دخیل در این پرونده، به‌ویژه مأموران پلیس آگاهی شهرستان جیرفت، تأکید کرد: اقدامات قانونی برای شناسایی و برخورد با عوامل این پرونده با جدیت ادامه دارد.

صالحی نژاد خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با هرگونه اقدام علیه امنیت و آرامش شهروندان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و اجازه نخواهد داد افراد سودجو با ارتکاب چنین جرائمی، امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کنند.