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آسمان هرمزگان صاف تا کمی ابری صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی وکاهش دید افقی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد با رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای داریم.
مجتبی حمزه نژاد افزود: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا در بیشتر ساعات آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای رفت و آمدهای دریایی مساعد خواهد بود.
حمزه نژاد افزود: از روز سه شنبه تا پایان هفته، افزایش بادهای جنوب شرقی سبب متلاطم شدن مناطق دریایی استان خواهد شد و تداوم ناپایداریهای عصرگاهی نیز پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی امروز دما تغییر چندانی نخواهد داشت و از فردا، با افزایش رطوبت نسبی هوا، کاهش دمای بیشینه در استان پیش بینی میشود.