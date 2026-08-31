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رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش گفت: آمریکاییها و صهیونیستها به هیچیک از اهداف اعلامی خود در جنگ با ایران دست نیافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام عباس محمدحسنی، در آیین اختتامیه بیست و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم خانوادهها و خواهران شاغل نزاجا با اشاره به جایگاه فعالان قرآنی گفت: اهل قرآن، اهلالله هستند و هنگامی که قرآن را میخوانند، حفظ میکنند، تفسیر و ترویج میدهند، در مسیر تقویت و حمایت از دین خدا گام برمیدارند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ارتش در فعالیتهای قرآنی به جایگاه قابل توجهی رسیده است، افزود: به نظر میرسد در میان نیروهای مسلح، سازمانی به اندازه ارتش جمهوری اسلامی ایران فعال قرآنی نداشته باشد؛ البته هنوز با قله قرآنی، فاصله داریم، اما مسیر طولانیای را از نقطه آغاز این حرکت الهی طی کردهایم و امروز ارتش به نزدیکترین نقطه ممکن از قله قرآنی و ایمانی رسیده است.
حجتالاسلام محمدحسنی با اشاره به جنگهای اخیر، گفت: در حدود یک سال و نیم گذشته، دو جنگ تمامعیار را پشت سر گذاشتیم؛ در حالی که دشمنان تصور نمیکردند چنین اتفاقی رخ دهد و دو قدرت اتمی به ایران حمله کند و شکست بخورد.
او ادامه داد: آمریکاییها و صهیونیستها اهدافی را برای این جنگها اعلام کرده بودند، اما به هیچیک از اهداف اعلامی خود دست نیافتند؛ آنان اعلام کرده بودند که نظام جمهوری اسلامی را تغییر خواهند داد، مردم را به خیابانها خواهند آورد و موضوع هستهای ایران را به تاریخ خواهند سپرد، اما امروز نظام جمهوری اسلامی مستحکمتر از گذشته پابرجاست و مردم نیز در صحنه حضور دارند.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان همچنین قصد داشتند محور مقاومت را نابود کنند، اما امروز یکپارچگی محور مقاومت در مناطق مختلف خود را نشان میدهد و در مجموع، آمریکاییها و صهیونیستها به اهدافی که دنبال میکردند دست نیافتند.
حجتالاسلام محمدحسنی گفت: دشمن تلاش میکند با شایعهپراکنی و جنگ شناختی، روایت شکست خود را تغییر دهد و روایتی از پیروزی برای خود ایجاد کند تا دست خالی از منطقه بازنگردد؛ ما نیز باید این مرحله را با هوشمندی پشت سر بگذاریم.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از تدابیر رهبر جدید، افزود: برخی موضعگیریها و سخنان که موجب دمیدن در دوقطبیگری میشود، بازی در زمین دشمن است و باید همه مراقب باشیم. اگر وحدت خود را حفظ کنیم و اطاعت خود را بهدرستی انجام دهیم، وعده الهی زودتر تحقق پیدا خواهد کرد و میتوانیم هرچه سریعتر شاهد پیروزی نهایی باشیم.