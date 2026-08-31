به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: در راستای تفاهم‌نامه میان وزارت نیرو و وزارت آموزش و پرورش و با هدف زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و گسترش فرهنگ استفاده از انرژی پاک در مدارس کشور اجرا می‌شود.

دادگر افزود: مرحله نخست طرح «مدرسه میناب» با احداث ۹۰ نیروگاه خورشیدی ۵ کیلوواتی بر بام مدارس استان آغاز شده است.

وی گفت: تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه های خورشیدی توسط شرکت ساتبا تأمین و به انبار شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی تحویل شده است و پس از تعیین مدارس پیشنهادی از سوی اداره کل آموزش و پرورش، پیمانکار در کوتاه‌ترین زمان نسبت به اجرای طرح اقدام خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: هزینه‌های اجرای این طرح از طریق وزارت نیرو و شرکت ساتبا تأمین شده و اجرای آن، علاوه بر کمک به کاهش ناترازی و تأمین انرژی پاک، می‌تواند به‌عنوان منبع درآمدی پایدار برای مدارس، در تأمین بخشی از هزینه‌ها و بازسازی فضا‌های آموزشی مؤثر باشد.

دادگر با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در مدارس افزود: احداث نیروگاه‌های خورشیدی در آموزشگاه‌ها، علاوه بر آثار اقتصادی و کمک به پایداری شبکه برق، زمینه آشنایی بیشتر دانش‌آموزان با انرژی‌های تجدیدپذیر و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک را فراهم خواهد کرد.

مدارس متقاضی با معرفی اداره آموزش و پرورش شهرستان می توانند در سامانه «مهرسان» نام نویسی کنند.