معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: نهضت آبرسانی و اصلاح و مرمت راه‌های استان با جدیت در حال اجراست و جنوب کرمان در طرح آبرسانی به روستا‌های بالای ۲۰ خانوار، اولویت ویژه دارد.

اولویت استان در توسعه زیرساخت‌ها؛ راه، آب و مسکن است

اولویت استان در توسعه زیرساخت‌ها؛ راه، آب و مسکن است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اولویت تأمین آب، توسعه راه‌ها و تأمین مسکن در استان گفت: نهضت آبرسانی و اصلاح و مرمت راه‌های استان با جدیت در حال اجراست و جنوب کرمان در طرح آبرسانی به روستا‌های بالای ۲۰ خانوار، اولویت ویژه دارد.

علی‌اصغر ذاکری‌هرندی در آیین افتتاح طرح تأمین آب روستای شهرک سلمانیه رودبار جنوب گفت: در قالب تفاهم‌نامه استانداری و شرکت آب و فاضلاب، آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در مدت ۲۴ ماه در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در سه ماه نخست اجرای این تفاهم‌نامه، ۶۰ روستا با اجرای طرح‌هایی از جمله حفر چاه، لوله‌گذاری، پمپاژ و برق‌رسانی به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند و فاز بعدی این طرح نیز در بهمن‌ماه اجرایی خواهد شد.

ذاکری‌هرندی گفت: ۴۰۰ روستای جنوب استان در اولویت این طرح قرار دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تلاش می‌کنیم با توجه به ظرفیت منابع آب زیرزمینی، آب سالم و پایدار برای مردم تأمین شود و همزمان نهضت اصلاح و مرمت راه‌های استان نیز دنبال می‌شود.