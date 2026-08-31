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معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفت: نهضت آبرسانی و اصلاح و مرمت راههای استان با جدیت در حال اجراست و جنوب کرمان در طرح آبرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار، اولویت ویژه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با تأکید بر اولویت تأمین آب، توسعه راهها و تأمین مسکن در استان گفت: نهضت آبرسانی و اصلاح و مرمت راههای استان با جدیت در حال اجراست و جنوب کرمان در طرح آبرسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار، اولویت ویژه دارد.
علیاصغر ذاکریهرندی در آیین افتتاح طرح تأمین آب روستای شهرک سلمانیه رودبار جنوب گفت: در قالب تفاهمنامه استانداری و شرکت آب و فاضلاب، آبرسانی به ۶۶۴ روستای بالای ۲۰ خانوار در مدت ۲۴ ماه در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در سه ماه نخست اجرای این تفاهمنامه، ۶۰ روستا با اجرای طرحهایی از جمله حفر چاه، لولهگذاری، پمپاژ و برقرسانی به مرحله بهرهبرداری رسیدهاند و فاز بعدی این طرح نیز در بهمنماه اجرایی خواهد شد.
ذاکریهرندی گفت: ۴۰۰ روستای جنوب استان در اولویت این طرح قرار دارند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان تلاش میکنیم با توجه به ظرفیت منابع آب زیرزمینی، آب سالم و پایدار برای مردم تأمین شود و همزمان نهضت اصلاح و مرمت راههای استان نیز دنبال میشود.