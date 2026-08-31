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مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال ساحلی بانوان کشور با حضور تیمهای هرمزگانی شهرداری بندرعباس و منطقه آزاد قشم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بر اساس قرعهکشی صورت گرفته، ۸ تیم حاضر در ۲ گروه ۴ تیمی با هم رقابت میکنند.
در گروه اول شهرداری بندرعباس با تیمهای گلساپوش یزد (میزبان)، عقاب زاگرس کرمانشاه و خزرپوشان ساری هم گروه است.
هم چنین تیم منطقه آزاد قشم نیز در گروه دوم با تیمهای پدیده گلشن آزاد انزلی (میزبان)، ستاره ساز جم بوشهر، و شهرداری چلیچه به رقابت میپردازد.
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مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور از ۱۵ تا ۲۰ شهریور برگزار میشود و تیمهای اول و دوم هر گروه نیز به مرحله نهایی صعود میکنند.