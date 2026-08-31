به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، بر اساس قرعه‌کشی صورت گرفته، ۸ تیم حاضر در ۲ گروه ۴ تیمی با هم رقابت می‌کنند.

در گروه اول شهرداری بندرعباس با تیم‌های گلساپوش یزد (میزبان)، عقاب زاگرس کرمانشاه و خزرپوشان ساری هم گروه است.

هم چنین تیم منطقه آزاد قشم نیز در گروه دوم با تیم‌های پدیده گلشن آزاد انزلی (میزبان)، ستاره ساز جم بوشهر، و شهرداری چلیچه به رقابت می‌پردازد.

بیشتربخوانید: فولاد، پیروز شهرآورد فوتبال ساحلی هرمزگان

مسابقات مرحله گروهی لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور از ۱۵ تا ۲۰ شهریور برگزار می‌شود و تیم‌های اول و دوم هر گروه نیز به مرحله نهایی صعود می‌کنند.