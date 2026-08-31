سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: یک فروند پهپاد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آب‌های نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن اطلاعیه سپاه به این شرح است:

بسم الله القاصم الجبارین

و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت تاریخ ساز ایران اسلامی، استمرار حضور میدانی شما بزرگترین پشت گرمی رزمندگان اسلام است.

به استحضار ملت شریف و سربلند می رساند، دقایقی پیش با آتش موشکی رزمندگان همیشه بیدار پدافند هوایی نوین سپاه پاسداران، یک فروند هواپیمای بدون سرنشین دوربرد MQ۹ آمریکایی بر فراز تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و به داخل آب‌های نیلگون خلیج فارس سقوط کرد.

و ماالنصر الّا من عند الله العزیز الحکیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

