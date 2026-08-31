به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شایان سلیمانی جوان نخبه جهرمی در رویداد ملی «المپیک فناوری ایران» ، عنوان دوم کشوری را در رشته امنیت سایبری از آن خود کرد.

رویداد ملی «المپیک فناوری ایران» با هدف شناسایی، شبکه‌سازی و هدایت استعداد‌های برتر حوزه فناوری کشور طراحی شده است.

فناوری ایران علاوه بر جنبه رقابتی، بستری برای اتصال استعداد‌های برتر به زیست بوم فناوری کشور و شرکت‌های پیشرو در این حوزه است.

رویداد المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس که یکی از برگزارکنندگان اصلی آن «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» است در شش محور هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، ربات جنگجو، کوادکوپتر، برنامه نویسی و امنیت شبکه برگزار شد.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.