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شایان سلیمانی نخبه جوان جهرمی در رویداد ملی المپیک فناوری ایران عنوان دوم کشوری را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شایان سلیمانی جوان نخبه جهرمی در رویداد ملی «المپیک فناوری ایران» ، عنوان دوم کشوری را در رشته امنیت سایبری از آن خود کرد.
رویداد ملی «المپیک فناوری ایران» با هدف شناسایی، شبکهسازی و هدایت استعدادهای برتر حوزه فناوری کشور طراحی شده است.
فناوری ایران علاوه بر جنبه رقابتی، بستری برای اتصال استعدادهای برتر به زیست بوم فناوری کشور و شرکتهای پیشرو در این حوزه است.
رویداد المپیک فناوری در پارک فناوری پردیس که یکی از برگزارکنندگان اصلی آن «معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری» است در شش محور هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، ربات جنگجو، کوادکوپتر، برنامه نویسی و امنیت شبکه برگزار شد.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.