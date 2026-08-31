به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هوشناسی خوزستان گفت: از امروز تا اواخر چهارشنبه وزش باد‌ها در اغلب مناطق استان به ویژه مناطق غربی، جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرقی و مرکزی به صورت متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود که با توجه به میزان وزش باد احتمال برخاستن گرد و خاک نیز در این مناطق وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: در این مدت آب‌های شمال خلیج فارس مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۵۱ درجه و کمترین دما ۳۴ درجه سانتیگراد بوده است.

دمای کنونی هوا ۳۴ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی نیز ۲۹ درصد گزارش شده است.