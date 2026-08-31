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شینا انصاری، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیطزیست، عصر دیروز یکشنبه هشتم شهریور وارد استان خراسان شمالی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این سفر با هدف افتتاح و بهرهبرداری از چند طرح محیطزیستی، بررسی میدانی مسائل و چالشهای زیستمحیطی استان، پیگیری طرحهای اولویتدار و تقویت همکاری میان مجموعه محیطزیست، دستگاههای اجرایی، صنایع و تشکلهای مردمنهاد انجام میشود.
معاون رییسجمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در بدو ورود به خراسانشمالی با حضور در گلزار شهدای بجنورد، به مقام شامخ شهدای استان ادای احترام کرد.
وی در این آیین معنوی با ادای احترام به مقام شهیدان، با آرمانهای والای آنان تجدید میثاق کرد.